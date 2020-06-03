Son dakika haber! Arızalanan teknedeki 14 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Demre'nin Kekova Adası açıklarında dün saat 05.30 sıralarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenler, sahil güvenlikten yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler, teknedeki Suriye uyruklu 4'ü kadın 14 göçmeni kurtardı. Suriye uyruklu 1 göçmen kaçakçısı ise yakalandı. Göçmenler, işlemleri için kıyıya getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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