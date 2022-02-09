- Arjantin'de akaryakıt yüklü kamyon patladı: 4 ölü
BUENOS AIRES - Arjantin'de meydana gelen zincirleme kazada akaryakıt kamyonunun alev alması sonucu çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'taki Garin kasabası yakınlarında zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, Arjantin'in Pan-Amerikan otoyolunun Campana yönünde ilerlediği sırada karşı şeride geçen akaryakıt kamyonu, 2 kamyon ve 2 araçla çarpışması sonucu alev aldı.
Meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı.
İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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