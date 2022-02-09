Üye Girişi
Son dakika haber | Arjantin'de Akaryakıt Yüklü Kamyon Patladı: 4 Ölü - Son Dakika

Son dakika haber | Arjantin'de Akaryakıt Yüklü Kamyon Patladı: 4 Ölü

09.02.2022 10:19

Edinilen son dakika haberine göre - Arjantin'de akaryakıt yüklü kamyon patladı: 4 ölü Arjantin'de meydana gelen zincirleme kazada akaryakıt kamyonunun alev alması sonucu çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

- Arjantin'de akaryakıt yüklü kamyon patladı: 4 ölü

BUENOS AIRES - Arjantin'de meydana gelen zincirleme kazada akaryakıt kamyonunun alev alması sonucu çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'taki Garin kasabası yakınlarında zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, Arjantin'in Pan-Amerikan otoyolunun Campana yönünde ilerlediği sırada karşı şeride geçen akaryakıt kamyonu, 2 kamyon ve 2 araçla çarpışması sonucu alev aldı.

Meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı.

İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Son dakika haber | Arjantin'de Akaryakıt Yüklü Kamyon Patladı: 4 Ölü
Son dakika haber | Arjantin'de Akaryakıt Yüklü Kamyon Patladı: 4 Ölü
Son dakika haber | Arjantin'de Akaryakıt Yüklü Kamyon Patladı: 4 Ölü

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Akaryakıt, Arjantin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Arjantin'de Akaryakıt Yüklü Kamyon Patladı: 4 Ölü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:54 Çorumgaz Genel Müdürü Kahraman: Evde atletle dolaşmayın
10:37 2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar
10:33 Pusu kurduğu husumetlisine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı
10:31 Gülün tanesi 30 liraya çıkınca alternatif olarak lavanta revaçta
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
10:19 Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı!
10:18 Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!
10:17 Herkes zam yaparken, o indirim yaptı! Çaycıyı gören tebrik ediyor
10:04 İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu
10:03 HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 11:02:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Arjantin'de Akaryakıt Yüklü Kamyon Patladı: 4 Ölü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement