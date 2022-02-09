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BUENOS AIRES - Arjantin'de binlerce kişi hükümetin IMF ile anlaşmasını protesto etti - Son Dakika

BUENOS AIRES - Arjantin'de binlerce kişi hükümetin IMF ile anlaşmasını protesto etti

09.02.2022 02:52

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de binlerce kişi, hükümetin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 44 milyar dolarlık borç ödeme anlaşması yapmasını protesto etti.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de binlerce kişi, hükümetin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 44 milyar dolarlık borç ödeme anlaşması yapmasını protesto etti.

Başkent Buenos Aires'te sol görüşlü siyasi grupların ve sosyal organizasyonların çağrısıyla toplanan binlerce kişi, Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetinin IMF ile anlaşmasına tepki göstermek için şehir merkezinde bir araya geldi.

Göstericiler, şehir merkezinden devlet başkanlığı binası Casa Rosada'nın önünde bulunan Mayıs Meydanı'na kadar yürüdü.

Hükümetin, IMF ile ilişkileri koparmasını talep eden göstericiler pankartlar taşıdı, slogan attı.

Sol görüşlü milletvekillerinin de katıldığı protestoda, hükümetin IMF ile anlaşmasını reddeden bir bildiri okundu.

Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisinde hükümet bloğunun başkanlığını yürüten Maximo Kirchner, hükümetin IMF ile anlaşması üzerine görevinden istifa etmişti.

Fernandez, 28 Ocak'ta, hükümetinin IMF ile borç ödeme anlaşması yaptığını duyurmuş, anlaşmanın Kongre'nin de onayından geçeceğini söylemişti.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

BUENOS AIRES - Arjantin'de binlerce kişi hükümetin IMF ile anlaşmasını protesto etti
BUENOS AIRES - Arjantin'de binlerce kişi hükümetin IMF ile anlaşmasını protesto etti
BUENOS AIRES - Arjantin'de binlerce kişi hükümetin IMF ile anlaşmasını protesto etti

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Uluslararası Para Fonu, Protesto, Arjantin, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BUENOS AIRES - Arjantin'de binlerce kişi hükümetin IMF ile anlaşmasını protesto etti - Son Dakika


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