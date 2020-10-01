Son dakika haber... Arjantin'de pitbul dehşeti kamerada! - Son Dakika

Arjtantin'de pitbul türü köpek, annesiyle birlikte caddede duran 7 yaşındaki kıza saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 26 Eylül'de meydana geldi. 7 yaşındaki Jazmin, başkentte bir caddede anne ile birlikte olduğu sırada pitbul türü köpeğin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, pitbulun küçük kıza saldırdığı, kızı ayağından yakaladığı, annesinin ise kızını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı. Küçük kızın saldırı sonrası bacağında kırık olduğu ve cerrahi müdahale bulunulduğu kaydedildi.