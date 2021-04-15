Son dakika haber | Arjantin'de salgının yükselişe geçmesi nedeniyle yeni önlemler uygulamaya konuldu - Son Dakika

Son dakika haber | Arjantin'de salgının yükselişe geçmesi nedeniyle yeni önlemler uygulamaya konuldu

15.04.2021 04:05
Son dakika haber | Arjantin'de salgının yükselişe geçmesi nedeniyle yeni önlemler uygulamaya konuldu, System.String[]

Son dakika haberine göre BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yükselişe geçmesi nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ve okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi gibi yeni önlemler alındı.

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yükselişe geçmesi nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ve okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi gibi yeni önlemler alındı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, alınan yeni önlemleri devlet başkanlığı konutu Olivos Köşkü'nden yaptığı canlı yayında duyurdu.

Fernandez, yeni önlemlerin ülkenin en kalabalık ve Kovid-19 salgınından en çok etkilenen yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı başkent Buenos Aires ile Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi (AMBA) için geçerli olduğunu açıkladı.

AMBA'da salgının başlangıcından bu yana vakalardaki en yüksek artışın yaşandığını belirten Fernandez, bu bölgede 20.00 ila 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi.

Fernandez, kapalı alanlarda dini, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin askıya alındığını, iş yerlerinin saat 19.00 itibarıyla kapanacağını ve restoranların saat 19.00'dan sonra evlere servis şeklinde hizmet vereceğini bildirdi.

Salgınla mücadelenin önemine dikkati çeken Fernandez, 17 Şubat'ta Kovid-19 önlemleri altında başlayan yüz yüze eğitime de ara verildiğini söyledi.

Fernandez, önlemlerin 16 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini ve 30 Nisan'a kadar devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, Buenos Aires'te yeni önlemlerden rahatsız olanlar Fernandez'in açıklamasının ardından balkonlardan ve evlerinin camlarından sert cisimlere vurarak hükümetin bu kararını protesto etti.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de salgının yükselişe geçmesi nedeniyle ülkede son bir haftada günlük 21 binden fazla vaka tespit ediliyor.

Arjantin hükümeti, artan vakalar nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinden çekinirken, 2020'nin büyük bir kısmını karantinada geçiren halk ise kapanmanın getireceği ekonomik gerilemeden tedirgin oluyor.

Ülkede, çoğunluğu sağlık çalışanı ve yüksek risk grubundaki kişiler olmak üzere şu ana kadar 767 bin 278'i ikinci doz olmak üzere 5 milyon 874 bin 864 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

Arjantin'de, 2,6 milyon kişide görülen Kovid-19, bugüne kadar 58 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu

Salgın nedeniyle sınırları turizm amacıyla yabancı girişine uzun süredir kapalı tutulan Arjantin, Kovid-19'un ortaya çıkan yeni türlerinin ülkede yayılmasını önlemek amacıyla 20 Aralık 2020'de İngiltere ile 26 Mart 2021'de de Brezilya, Şili ve Meksika ile uçuşları durdurmuştu.

Sokağa Çıkma Yasağı, Buenos Aires, Arjantin, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Arjantin'de salgının yükselişe geçmesi nedeniyle yeni önlemler uygulamaya konuldu - Son Dakika


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