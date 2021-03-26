Son dakika haber: Arjantin'de Sinopharm aşısının 60 yaş üstü kişilere uygulanması onaylandı - Son Dakika

Son dakika haber: Arjantin'de Sinopharm aşısının 60 yaş üstü kişilere uygulanması onaylandı

26.03.2021 01:41
Son dakika haber: Arjantin'de Sinopharm aşısının 60 yaş üstü kişilere uygulanması onaylandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre BUENOS Arjantin Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresinin (ANMAT), Sinopharm'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını 60 yaş üstü kişilerde acil kullanım için önerdiğini açıkladı.

BUENOS Arjantin Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresinin (ANMAT), Sinopharm'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını 60 yaş üstü kişilerde acil kullanım için önerdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ANMAT'ın önerisiyle Sinopharm aşısının Arjantin'de 60 yaş üstü risk grubunda kullanılmaya başlanabileceği belirtildi.

Açıklamada, aşının 3. faz çalışmalarında analiz edilen güvenlik seviyesinin kabul edilebilir olduğu ve şu ana kadar gerçekleştirilen analizlerde beklenmedik veya ağır bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi.

Aşının 60 yaşını geçkin kişilerde 59 yaşın altındakilerde olduğu gibi etki gösterdiği ifade edilen açıklamada, yapılan ara analizde 25 bin 730 gönüllünün katıldığı klinik deneylerde aşının etkinlik oranının yüzde 78,89 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Arjantin, Çinli şirket Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıdan 1 milyon doz teslim almış ve 3 milyon doz daha almak üzere anlaşma sağlamıştı.

Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin'de, 55 bin 92 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 2 milyon 278 bin 115 kişide görüldü.

Arjantin, İlaç, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Arjantin'de Sinopharm aşısının 60 yaş üstü kişilere uygulanması onaylandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli olacak hem de burundan alınacak Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli olacak hem de burundan alınacak Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi         
23:16
Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor         
22:47
Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir         
21:35
Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi Davutoğlu'ndan dikkat çeken iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi         
21:24
Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu         
20:08
Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı         
18:34
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir? İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?         
11:48
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 01:50:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Arjantin'de Sinopharm aşısının 60 yaş üstü kişilere uygulanması onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei