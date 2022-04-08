ARKADAŞINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ AYNI KIZDAN HOŞLANIYORDUK - Son Dakika
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ARKADAŞINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ AYNI KIZDAN HOŞLANIYORDUK

08.04.2022 15:05

YALOVA'da, tartıştığı arkadaşı İbrahim Karakılıç'ı (21) cam parçasıyla boğazını kesip, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Uğur Önder Türkyılmaz (23), adliyeye sevk edildi.

YALOVA'da, tartıştığı arkadaşı İbrahim Karakılıç'ı (21) cam parçasıyla boğazını kesip, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Uğur Önder Türkyılmaz (23), adliyeye sevk edildi. Türkyılmaz, ifadesinde "Aynı kızdan hoşlanıyorduk. Beni dövdü, gururuma yediremedim" dedi.

Olay, dün Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. İbrahim Karakılıç ile Uğur Ender Türkyılmaz arasında kız meselesinden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Türkyılmaz, elindeki cam parçasıyla Karakılıç'ın boğazını kesti. Karakılıç, kanlar içinde yere yığılırken, Türkyılmaz da kaçtı. İbrahim Karakılıç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkyılmaz ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

İfadesi alınan Uğur Önder Türkyılmaz, "İbrahim'i 15 gündür tanıyorum. Aynı inşaatta çalışmaya başladık ve aynı evde kalıyorduk. Aynı kızdan hoşlanıyorduk. 1 gün önce bu nedenle beni dövdü. Ben bunu gururuma yediremedim. Ertesi gün inşaata çalışmaya gittik. Konu açılınca yine kavga etmeye başladık. Ben de bulduğum cam parçasıyla boğazını kestim" dedi.

Uğur Önder Türkyılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ AYNI KIZDAN HOŞLANIYORDUK
ARKADAŞINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ AYNI KIZDAN HOŞLANIYORDUK
ARKADAŞINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ AYNI KIZDAN HOŞLANIYORDUK

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ARKADAŞINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ AYNI KIZDAN HOŞLANIYORDUK - Son Dakika
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