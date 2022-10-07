Son dakika haber! Arkadaşını otoparkta öldüren katil zanlısı kaçma planı yaparken yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Arkadaşını otoparkta öldüren katil zanlısı kaçma planı yaparken yakalandı

07.10.2022 13:07
Son dakika haber! Arkadaşını otoparkta öldüren katil zanlısı kaçma planı yaparken yakalandı

Son dakika haberler... Konya'da arkadaşını otoparkta öldüren cinayet zanlısı Gaziantep'e kaçma planları yaparken, kendisine yardımcı olan arkadaşıyla birlikte polise yakalandı.

Konya'da arkadaşını otoparkta öldüren cinayet zanlısı Gaziantep'e kaçma planları yaparken, kendisine yardımcı olan arkadaşıyla birlikte polise yakalandı.

Olay, 5 Ekim Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi Kayışdağ Sokak'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (46), A.T. (42), C.B. (34) ve Abdurrahim Yeşilbağ'ın (46) içki içerken aralarında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre Abdurrahim Yeşilbağ, H.K.'ye küfretti. Bunun üzerine H.K. belinden çıkardığı silahla ateş ederek Abdurrahim Yeşilbağ'ı vücudunun çeşitli yerinden yaraladı. Olayın ardından şüpheli H.K., olay yerinden kaçarken, silahla vurulan Abdurrahim Yeşilbağ, devriye gezen bekçiler tarafından bulundu. Bekçilerin çağrısı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Abdurrahim Yeşilbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yeşilbağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gaziantep'e kaçmaya çalışmış

Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı için titiz bir çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı H.K.'nin Gaziantep'e kaçmaya çalıştığını tespit etti. Ekiplerin sıkı takibinin ardından zanlı H.K. ve kaçmasına yardım ettiği öğrenilen C.K. (36) Konya'nın Karapınar ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Cinayette kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınan zanlı ve ona yardım eden C.K. emniyete getirilirken, olay esnasında orda bulunan A.T. ve C.B. ile birlikte olayın gerçekleştiği otoparkta görevli olan otopark bekçisi N.M. (59) de gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Arkadaşını otoparkta öldüren katil zanlısı kaçma planı yaparken yakalandı - Son Dakika

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