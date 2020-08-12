Son dakika haber | Arkadaşının otomobilde bıçakladığı sürücü öldü

Son dakika haberlerine göre Uşak'ta otomobilde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan sürücü hayatını kaybetti.

Uşak'ta otomobilde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan sürücü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Sarayaltı Mahallesi Seher Cami Sokak'ta 64 BL 198 plakalı otomobilin sürücüsü Alaattin Gündüz (57) ile araçtaki A.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B, Gündüz'ü bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:40

Kaynak: AA

Son Dakika

Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı

Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı

Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti

Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti

Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar

Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı

Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı

Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu

Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız

beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı

Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı

Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu

Menajer Mino Raiola, Beşiktaş'ın Mario Balotelli'ye olan ilgisini doğruladı