Son dakika haber: Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Tuğba'yı öldüren eski öğretmen de hayatını kaybetti (3) - Son Dakika

TOPRAĞA VERİLDİ
Adana'nın Kozan ilçesinde, arkadaşlık teklifini reddettiği eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46) tarafından dün çalıştığı markette başından tabancayla vurularak, öldürülen Tuğba Keleş'in (35) cenazesi, Aydın Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Keleş'in ailesi, yakınları ve sivil toplum kuruluşlarından üye kadınlar katıldı. Tuğba Keleş'in annesi Havva, cenazede sinir krizi geçirdi. Keleş'in oğlu Alp (3) de kötü etkilenmemesi için cenazeye getirilmedi. Tuğba Keleş, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.OĞLUNU, AĞABEYİNE EMANET ETMİŞ
Öte yandan Tuğba Keleş'in, öldürülmeden 2 gün önce, ağabeyi Muhammet Keleş'in cep telefonuna 'Korktuğum başıma gelirse öldürürüm kendimi. Alp'im sana emanet' mesajını gönderdiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:28 - Kaynak: DHA
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