Son dakika haber... Arkasspor'un rakibi Solhanspor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen haftaki Ziraat Bankkart maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Arkasspor yarın evinde Solhanspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 17.30'da başlayacak.

Rakip ayrımı yapmaksızın tüm maçlara galibiyet hedefiyle çıktıklarını belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Her galibiyetin, her puanın değeri büyük. Solhaspor sınavını da başarıyla verip hedefimiz yolunda bir engeli daha geride bırakmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.Ligde İzmir'in bir diğer temsilcisi Altekma'nın deplasmanda oynanması gereken Tokat Belediye Plevne karşılaşması rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.