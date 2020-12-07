Son dakika haber: Armada Kayak ve Snowboard Kulübü video konferans yöntemi ile toplantı yaptı

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü, koronavirüs tedbirleri sebebiyle yönetim kurulu ve sporcularla video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıya tüm yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çatısı altındaki tüm branşlarda yarışacak olan tüm yaş gruplarındaki sporcular katıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türkmenoğlu, "Temennimiz pandeminin bir an önce biterek bu toplantılarımızı yüz yüze gerçekleştirerek normale dönmektir. Pandemiye rağmen 2020/2021 kış sezonu açılacağı yönde ciddi bir irade olduğunu görüyoruz. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Bugün yönetim kurulu ve sporcularımızla sezon öncesi son değerlendirmelerimizi yaptık. Eksiklerimizi giderme yolunda önemli mesafe kat ettik" dedi. Türkmenoğlu geleceğe yönelik hedeflerinden de bahsederek "İnşallah önümüzdeki birkaç gün içinde sporcularımızın giyeceği kıyafetlerin lansmanını da yapacağız. Şunu söyleyebilirim ki Armada Kayak ve Snowboard kulübü olarak kış sporlarına yeni bir soluk getirme iddiasındayız. Rekabeti ve rekabetin sonucunda kaliteyi arttırma hedefi ile yola çıktık. İnşallah hedeflerimize ulaşırız" diye konuştu. - KAYSERİ