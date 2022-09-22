İSTANBUL ? ARNAVUKTÖY'DE KEPENGİ ELLERİYLE KALDIRIP HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL ? ARNAVUKTÖY'DE KEPENGİ ELLERİYLE KALDIRIP HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

22.09.2022 13:50

ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde kepenkleri kaldırıp içeri giren hırsızlar, 3 cep telefonu ile 4 bin lira para çaldı.

ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde kepenkleri kaldırıp içeri giren hırsızlar, 3 cep telefonu ile 4 bin lira para çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Arnavutköy'de 10 Eylül Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında 2 şüpheli, bir işyerinden 3 cep telefonu ve 4 bin TL para çaldı. Hırsızlardan biri işy erinin kepengini kaldırırken diğeri içeri girdi. Hırsızlar kısa sürede oradan ayrıldı. İşyeri sahibi sabah hırsızlığı farkedip polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. V.Ç. isimli şüpheli hakkında 5 yıl 13 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerden V.Ç.'nin kepengi kaldırdığı, diğer şüphelinin içeri girdiği, daha sonra şüphelilerin olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

YORUMLAR
500
Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale tohumu dağıtılacak Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli tritikale tohumu dağıtılacak Tokat haber | Tokat'ta ağaç kesme kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi Tokat haber | Tokat'ta ağaç kesme kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi CENK ÇELİK'İ SİLAHLA VURAN ZANLI YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN EDİRNE'DE YAKALANDI CENK ÇELİK'İ SİLAHLA VURAN ZANLI YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN EDİRNE'DE YAKALANDI
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? ARNAVUKTÖY'DE KEPENGİ ELLERİYLE KALDIRIP HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:20 Merkez Bankası'nın faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
14:09 Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu
13:13 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:04 Ehliyetlerine el konulanlar çağrı yaptı! Ehliyet affı için kanun teklifi verildi
12:20 Kuzey Kore iddiaları yalanlaıd: Rusya'ya satış yapmadık, ABD ağzını kapalı tutsun
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
12:08 EYT'lileri heyecanlandıran sözler Bakan Bilgin'den geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 14:34:33. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL ? ARNAVUKTÖY'DE KEPENGİ ELLERİYLE KALDIRIP HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement