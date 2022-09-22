İSTANBUL ? ARNAVUKTÖY'DE KEPENGİ ELLERİYLE KALDIRIP HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde kepenkleri kaldırıp içeri giren hırsızlar, 3 cep telefonu ile 4 bin lira para çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Arnavutköy'de 10 Eylül Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında 2 şüpheli, bir işyerinden 3 cep telefonu ve 4 bin TL para çaldı. Hırsızlardan biri işy erinin kepengini kaldırırken diğeri içeri girdi. Hırsızlar kısa sürede oradan ayrıldı. İşyeri sahibi sabah hırsızlığı farkedip polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. V.Ç. isimli şüpheli hakkında 5 yıl 13 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerden V.Ç.'nin kepengi kaldırdığı, diğer şüphelinin içeri girdiği, daha sonra şüphelilerin olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.