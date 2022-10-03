Son dakika haber: Arnavutköy'de 3 katlı binada yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber: Arnavutköy'de 3 katlı binada yangın çıktı

03.10.2022 16:17
Son dakika haber: Arnavutköy'de 3 katlı binada yangın çıktı

Son dakika haberleri: Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken binada bulunan vatandaşlar, tahliye edildi.

Yangın, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yukarı Pazar Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın çatı katında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken binada yaşayan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Arnavutköy'de 3 katlı binada yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Arnavutköy'de 3 katlı binada yangın çıktı - Son Dakika
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