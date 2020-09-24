Son dakika haber! - Arnavutköy'de çifte cinayet- Karısını ormanlık alanda öldüren zanlı sonra kapsını çaldığı erkek... - Son Dakika

- Arnavutköy'de çifte cinayet

Karısını ormanlık alanda öldüren zanlı sonra kapsını çaldığı erkek şahsı silahla vurdu

İSTANBUL - Arnavutköy'de eşini ormanlık alanda öldüren bir kişi daha sonra geldiği bir apartmanın merdiven boşluğunda bir erkek şahsı öldürdü. Kendini PTT görevlisi olarak tanıtarak apartmana giren katil zanlının yakalanması ilçede için geniş incelme başlattı.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde iki cinayet işlendi. Edinilin bilgiye ve iddialara göre Arnavutköy Domuz deresi mevkii ormanlık alanda eşini silahla vuran bir kişi daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır sokağına geldi. Burada bir apartman dairesinin kapsını çalan zanlı, ev halkı tarafından kim olduğu sorulması üzerine kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak bir belgeleri olduğunu söyledi. Kapıyı açan kadının eşi E.E. belgeyi almak için dışarı çıktığında merdiven boşluğunda şüpheli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı olay yerinden koşarak kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çifte cinayetin zanlısının yakalanması için ilçede geniş kapsamlı çalışma başlattı.