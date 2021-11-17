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Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET; EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET; EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

17.11.2021 10:01
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET; EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'de bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinde bıçaklanarak öldürüldü.

ARNAVUTKÖY'de bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesinde meydana geldi. 4 katlı apartmandaki silah sesi duyan apartman sakinleri panikle merdivenlere çıktı. Binanın 2'inci katındaki kan izlerini gören bina sakinleri durumu hemen polise haber verdi. Polis ekipleri kan izlerinin 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun yaşadığı dairenin kapısına kadar olduğunu tespit etti. Çilingir yardımıyla daire kapısını açan polis ekipleri, defalarca bıçaklanarak öldürülen Semih Kuyumcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Semih Kuyumcu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Semih Kuyumcu'nun yalnız yaşadığı dairenin kapısından başlayarak sokağa kadar devam eden kan izlerinin ise Kuyumcu'yu bıçaklayan kişi ya da kişilerden birisine ait olduğu düşünülüyor. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET; EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET; EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET; EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET; EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kuyumcu, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET; EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET; EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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