Son dakika haber! ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber! ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

07.10.2022 09:55

Son dakika gelişmesine göre ARNAVUTKÖY'de dolmuştan indikten sonra yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğun ayağını otomobil ezdi.

ARNAVUTKÖY'de dolmuştan indikten sonra yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğun ayağını otomobil ezdi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kaza sonrası çocuğun yardımına ailesi ve çevredekiler koştu.

Bolluca Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ailesiyle birlikte dolmuştan indikten sonra, yolun karşısına geçerken ailesinin elini bırakıp koşan çocuğa otomobil çarptı. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun ayağının üzerinden tekerlek geçti. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğun görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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