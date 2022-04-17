Son dakika... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DENİZE UÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DENİZE UÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMERADA

17.04.2022 07:19

Bir son dakika haberine göre Arnavutköy sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, denize uçtu.

Arnavutköy sahilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, denize uçtu. Sürücü ve yanındaki arkadaşı çevredekiler tarafından kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün gece Karaburun sahilinde meydana geldi. Hasan Aşaboğa isimli sürücü, 34 FT 0058 hafif ticari aracıyla Karaburun sahilindeki balıkçı barınağının bulunduğu yere geldi. Bir süre sahilde arkadaşıyla birlikte bekleyen Aşanboğa, sahilden ayrılmak üzere aracını çalıştırdı. Sürücü Aşanboğa, hareket ettikten sonra direksiyon kontrolünü kaybedince aracıyla denize uçtu. Denize uçan aracı gören sahildeki vatandaşlar, sürücü ve yanındaki arkadaşının yardımına koştu. Sürücü Aşanboğa ve arkadaşı, çevreden yardıma koşan vatandaşlar tarafından suyun içinden çıkarıldı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü ve arkadaşı kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı sahildeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Denize uçan hafif ticari araç, olay yerine gelen vinç ve çekici yardımıyla denizden çıkarıldı.

Son dakika... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DENİZE UÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DENİZE UÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DENİZE UÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DENİZE UÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DENİZE UÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DENİZE UÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DENİZE UÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DENİZE UÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DENİZE UÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE DENİZE UÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMERADA - Son Dakika
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