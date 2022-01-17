Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de kepengini kırdıkları bir tekel bayine giren 6 hırsız işyerini adeta talan etti. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. Gece saatlerinde işyerine gelen 6 hırsız, kepengi zorlayarak kaldırdıktan sonra dükkana girdi. Nefes almadan ürünleri çalan hırsızlar, dükkanı adeta talan etti. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

(Batuhan Toprak/ İHA)