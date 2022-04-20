Arnavutköy'de gecekondu yangını korkuttu - Son Dakika
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Arnavutköy'de gecekondu yangını korkuttu

20.04.2022 01:29

ARNAVUTKÖY'de akşam saatlerinde bir gecekondu alev alev yandı.

ARNAVUTKÖY'de akşam saatlerinde bir gecekondu alev alev yandı. Yaşadıkları evin alevlere teslim olduğunu gören aile bireyleri sinir krizi geçirirken, alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı iddia edilen alevler kısa sürede gecekonduyu sardı. Ev sakinleri kendilerini son anda dışarı atarken, alevlerin çevredeki binalara sıçrama tehlikesi mahalle sakinlerini sokağa döktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gecekondudaki yangını kısa sürede söndürdü. Gecekondu, yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Yaşadıkları evin bu durumunu gören aile bireyleri ise sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında mahalle sakinleri ile polis arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Alev alev yanan gecekondu çevredeki vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı.


Arnavutköy'de gecekondu yangını korkuttu
Arnavutköy'de gecekondu yangını korkuttu
Arnavutköy'de gecekondu yangını korkuttu
Arnavutköy'de gecekondu yangını korkuttu
Arnavutköy'de gecekondu yangını korkuttu
Arnavutköy'de gecekondu yangını korkuttu
Arnavutköy'de gecekondu yangını korkuttu
Arnavutköy'de gecekondu yangını korkuttu
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de gecekondu yangını korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de gecekondu yangını korkuttu - Son Dakika
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