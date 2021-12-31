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Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İŞÇİ SERVİSİNİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İŞÇİ SERVİSİNİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

31.12.2021 10:58

Son dakika gündem haberi: ARNAVUTKÖY'de ışıklarda duran işçi servisine arkadan gelen TIR çarptı.

ARNAVUTKÖY'de ışıklarda duran işçi servisine arkadan gelen TIR çarptı. Servis minibüsünün de önündeki otomobile çarptığı zincirleme kazada minibüs içinde bulunan 9 işçi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy - İstanbul Caddesi Hadımköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre fabrikada çalışan işçileri taşıyan, Fırat K.'nın kullandığı servis minibüsüne trafik ışıklarında arkadan gelen, Z. Y.'nin kullandığı 34 KL 8575 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü de önünde bulunan otomobile çarptı. Zincirleme kazada servis minibüsünde bulunan işçilerden 9'u hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçilere ilk müdahale yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk kontrolleri yapılan 9 işçi daha sonra çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu.

Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İŞÇİ SERVİSİNİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İŞÇİ SERVİSİNİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İŞÇİ SERVİSİNİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

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Hadımköy, Minibüs, Kaza, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İŞÇİ SERVİSİNİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE İŞÇİ SERVİSİNİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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