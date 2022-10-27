Arnavutköy'de kapkaççı polisten kaçarken kuyuya düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy'de kapkaççı polisten kaçarken kuyuya düştü

27.10.2022 12:09

İstanbul Arnavutköy'de 3 farklı kişinin çantalarını kapkaçla çaldığı belirtilen 3 şüpheliden Ömer Faruk Y. (20), polisten kaçarken kuyuya düştü. İtfaiye yardımıyla kuyudan çıkarılan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da önce Körfez Sokak'ta A.S.'nin cep telefonunu kapkaç yaparak çalan 3 kişi aynı gün Ertaş Sokak'ta da Ayşe B.'nin çantasını çaldı. Başka bir kapkaç sonrası aranan 3 şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Arnavutköy'de kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü

POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ

Dakikalarca polisten kaçan şüphelilerden Ömer Faruk Y., bir şantiye alanından geçerken 5-6 metre derinlikteki kuyuya düştü. Şüphelinin düştüğünü gören polis diğerlerini kovalamayı bırakıp düşen kişinin yardımına gitti. İçinde su olan kuyuda kurtarılmak için sesini duyurmaya çalışan şüpheli, polisi görünce yardım istedi. Polis, şüpheliyi kuyudan kurtarmak için önce kuyuya ip uzattı ancak Ömer Faruk Y. ipe tutunamadı. Ekipler, Ömer Faruk Y.'yi kendi imkanlarıyla çıkaramayacaklarını anlayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek şüpheli Ömer Faruk Y.'yi çıkardı.

Arnavutköy'de kapkaç şüphelisi polisten kaçarken kuyuya düştü

İTİRAF ETTİ

Polis tarafından gözaltına alınan Ömer Faruk Y., verdiği ifadede kapkaç olaylarını Azad E. ve Özgür C. ile birlikte yaptığını, çaldıkları telefonu ise nereye sattıklarını itiraf etti. Olay günü şüphelilerin çaldığı Ayşe B.ye ait çanta boş bir arazide bulundu. Polis çantayı sahibine teslim ederken firari şüpheliler Azad E. ve Özgür C.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Son dakika haber... Hastane personeli deprem tatbikatına katıldı Son dakika haber... Hastane personeli deprem tatbikatına katıldı Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı Evleri yanan 5 yaşındaki Alperen, küle dönen eşyasına ağladı

İtfaiye, Körfez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de kapkaççı polisten kaçarken kuyuya düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:59 Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan scooterlara ilişkin açıklama: Yeni tedbirler ve teşvikler yolda
11:52 Bankta otururken silahla vurulan genç kadın yaşamını yitirdi
11:34 Spor basınının duayen ismi Halit Kıvanç için tören düzenlendi
11:33 İbrahim Tatlıses, "Gerçek yüzünü göstereceğim" dediği Eşref Fakıbaba'nın geçmiş yıllara ait videosunu paylaştı
11:29 Şanslı adam lotoda ikinci kez büyük ikramiyeyi tutturdu
11:23 Feci şekilde darbedildikten sonra baygınlık geçiren kadın şikayetçi olmadı
11:22 Usta oyuncu Altan Gördüm'den yıllar sonra gelen 'kanser' itirafı: Bana Vahide Perçin baktı
11:22 Kış kendini gösterecek! Meteoroloji dört kentimiz için kar uyarısı yaptı
11:14 Uzaklaştırma kararı bulunan şahıs karısını katletti! Evin camından atlayan kızları yaralandı
11:02 Galatasaray ile Fenerbahçe anlaştı! Derbi için yabancı hakem talep edecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 12:36:30. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de kapkaççı polisten kaçarken kuyuya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement