Son dakika haber... Arnavutköy'de korkutan yangında, kısıtlama hiçe sayıldı - Son Dakika

Arnavutköy'de Kültür Merkezi inşaatında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi hiçe sayan meraklı vatandaşlar, yangın anını ve ekiplerin çalışmasını filim izler gibi izledi.

Arnavutköy 30 Ağustos Caddesi'nde İBB tarafından yapımı süren Kültür Merkezi inşaatında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaattan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Kısıtlamaya rağmen yüzlerce kişi yangını izlemek için sokağa döküldü. Ekiplerin çalışmalarını ve yangını meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı. Vatandaşlar polis ekipleri tarafından dağıtıldı. - İSTANBUL