Son dakika haber: Arnavutköy'de koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Arnavutköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy'deki otobüs dudakları, dükkanlar ve pazar yerlerinde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Odabaş, şöyle konuştu:

"Salgın Denetim Merkezi ekiplerimize her hafta katkıda bulunarak vatandaşlarımızın kurallara uyması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Kış aylarına yaklaşıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle şu dönemde nisan-mayıs aylarına geri dönmememiz için dikkat etmesi gerekiyor. Toplu taşıma araçlarına ayakta binmememiz gerekiyor. Ayakta yolcu alan dolmuş ve otobüs şoförlerini vatandaşlarımızın plakalarını alarak ihbar etmelerini istiyoruz. Bugün yaptığımız denetimlerde gördük ki Arnavutköy'de vatandaşlarımızın maske kuralına uyuyor. Kurallara uyan herkese teşekkür ederiz."

Bu arada, Odabaş, denetim sırasında maske takmadığı görülen bir vatandaşa ceza kesilmesini istedi.

Polis ekiplerinin durdurarak ceza kestiği Ramazan Demir, "Normalde maskesiz dışarı çıkmam. Bugün ilk defa terliklerle dışarı çıktım onda da ceza yedim dedi."