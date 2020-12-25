Arnavutköy'de koronavirüs vaka sayılarındaki yüzde 57'lik düşüş sevindirdi - Son Dakika

Arnavutköy'de koronavirüs vaka sayılarındaki yüzde 57'lik düşüş sevindirdi

25.12.2020 10:30
Arnavutköy'de koronavirüs vaka sayılarındaki yüzde 57'lik düşüş sevindirdi, System.String[]

Taylan ERGÜN / İSTANBUL'da koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşün yüzde 57'lerde olduğu Arnavutköy'de İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, vatandaşların rehavete kapılmadan kurallara uymaya devam etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL'da koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşün yüzde 57'lerde olduğu Arnavutköy'de İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, vatandaşların rehavete kapılmadan kurallara uymaya devam etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Tedbirlere, denetimlere taviz vermeden devam ettiklerini söyleyen Kaymakam Odabaş, "Tüm İstanbul genelinde olduğu gibi ilçemizde de büyük bir düşüş gerçekleşti. Vaka sayılarında Arnavutköy yüzde 57'lik bir oranla en fazla düşüşün gerçekleştiği ilçelerden biriydi. Birçok tedbirler alıyoruz. En ufak bir taviz vermeden devam ediyoruz. Bu düşüşte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yüzde 57'lik düşüş ümit ediyoruz ki kalıcı bir düşüş olur. Vatandaşlarımız kurallara uymazsa bu tablo tersine dönebilir. O yüzden vatandaşlarımız mutlaka kurallara sıkı bir şekilde riayet etmeliler" dedi.

"SOSYAL BULUŞMALARDAN UZAK DURALIM"

Yaklaşan yılbaşı ile ilgili de uyarıda bulunan Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşını asla bir tatil gibi değerlendirmemeli ve vatandaşlarımız yerlerinde kalmalı. Sosyal hareketliliği azaltmalı, sosyal buluşmalardan uzak durmalı. Aksi takdirde bu düşüş tek bir günde tersine dönebilir" diye konuştu.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMADAN, AYNI KARARLILIKLA.."Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da, pandeminin ikinci pikinin yaşandığı bu dönemde Arnavutköy'deki düşüşün sevindirici olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte de tedbiri elden bırakmadan aynı kararlılıkla ilçede tedbirleri sıkı sıkıya uygulayacaklarını söyleyen Baltacı, "Bizler de zabıta ekiplerimizle birlikte denetimlere destek veriyoruz. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ndeki ekiplerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ve hastalığa bulaşmış vatandaşlarımıza ulaşmada da önemli hizmetler veriyoruz. Açık alan, ibadethane, okullar, kamu kurumları gibi alanların sıkı bir temizliğini yapıyoruz. Araç gereç desteği ile de ilçe sağlık müdürlüğü ve filyasyon ekiplerimize destek olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.


Arnavutköy'de koronavirüs vaka sayılarındaki yüzde 57'lik düşüş sevindirdi
Arnavutköy'de koronavirüs vaka sayılarındaki yüzde 57'lik düşüş sevindirdi
Arnavutköy'de koronavirüs vaka sayılarındaki yüzde 57'lik düşüş sevindirdi
Arnavutköy'de koronavirüs vaka sayılarındaki yüzde 57'lik düşüş sevindirdi

Ahmet Haşim Baltacı, Ahmet Odabaş, Arnavutköy, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de koronavirüs vaka sayılarındaki yüzde 57'lik düşüş sevindirdi - Son Dakika


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