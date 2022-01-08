Son dakika haber: Arnavutköy'de ormanda darp ve silahla yaralamaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Arnavutköy'de 3 kişinin ormanda darbedilmesi ve silahla yaralanmasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişiyi ormana götürüp zincir ve sopa ile darbeden, ardından bacaklarına ateş ederek olay yerinden kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir caddede firari bir şahsın araç kullanırken görüldüğü ve bir ikamette saklandığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste şüpheli E.Ö. ile İ.Y., F.Ş., M.S. ve F.B.K.'yi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında araçta görülen C.Y. de yakalandı.

Evde yapılan aramalarda, 19 gram uyuşturucu madde, otomatik silah, şarjör ile 46 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.