ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLLE PİKAP ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLLE PİKAP ÇARPIŞTI 2 YARALI

18.10.2022 17:13

ARNAVUTKÖY'de, otomobil ile çarpışarak takla atan pikaptaki iki kişi yaralandı.

ARNAVUTKÖY'de, otomobil ile çarpışarak takla atan pikaptaki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, her iki araçta da hasar meydana geldi.

Kaza, saat 14.00'te Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. 79 MA 3286 plakalı otomobil ile 34 FNN 835 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap takla atarak yola devrildi. Pikabın sürücü ile yanındaki 2 kişi çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fikret Celayır ve Selahattin Ayaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken kaza sonrası hasar alan her iki araç da çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi.

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Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLLE PİKAP ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLLE PİKAP ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika
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