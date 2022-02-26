Son dakika haberleri... Arnavutköy'de özel harekatlı operasyon; çatıdaki göçmenler böyle yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Arnavutköy'de özel harekatlı operasyon; çatıdaki göçmenler böyle yakalandı

26.02.2022 09:09
Son dakika haberleri... Arnavutköy'de özel harekatlı operasyon; çatıdaki göçmenler böyle yakalandı

Son dakika gündem haberine göre ARNAVUTKÖY'de polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, 44 göçmen yakalandı.

ARNAVUTKÖY'de polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, 44 göçmen yakalandı. Çatıya çıkan Afgan göçmenleri Özel Harekat polisleri yakaladı. Operasyon anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında adreslerden birinde hareketli dakikalar yaşandı. Polisin geldiğini gören Afgan göçmenler, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Özel Harekat polisleri göçmenleri, çatıda yakalayarak tek tek aşağı indirildi. Binada, 26 Afgan gözaltına alındı. Kimlik kontrolü yapılan göçmenler, polis araçlarına bindirilerek emniyete götürüldü. Arnavutköy sınırları içerisindeki operasyonda toplam 44 göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


Son dakika haberleri... Arnavutköy'de özel harekatlı operasyon; çatıdaki göçmenler böyle yakalandı
Son dakika haberleri... Arnavutköy'de özel harekatlı operasyon; çatıdaki göçmenler böyle yakalandı
Son dakika haberleri... Arnavutköy'de özel harekatlı operasyon; çatıdaki göçmenler böyle yakalandı
Son dakika haberleri... Arnavutköy'de özel harekatlı operasyon; çatıdaki göçmenler böyle yakalandı
Son dakika haberleri... Arnavutköy'de özel harekatlı operasyon; çatıdaki göçmenler böyle yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Göçmen, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Arnavutköy'de özel harekatlı operasyon; çatıdaki göçmenler böyle yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Arnavutköy'de özel harekatlı operasyon; çatıdaki göçmenler böyle yakalandı - Son Dakika
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