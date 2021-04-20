Son dakika haber | Arnavutköy'de rehine operasyonu 11 kişi kurtarıldı

Son dakika haberine göre Arnavutköy'de yabancı uyruklu 7 kişiden oluşan çetenin fidye için kaçırdığı 11 kişi polisin operasyonuyla kurtarıldı.

Arnavutköy'de yabancı uyruklu 7 kişiden oluşan çetenin fidye için kaçırdığı 11 kişi polisin operasyonuyla kurtarıldı. Operasyon sırasında emniyet güçlerinin "teslim ol" çağrısına uymayan çete üyelerinin polise ateş açması sonucu çıkan çatışmada yaralanan 1 şüpheli hayatını kaybetti. Olay, 19 Nisan Pazartesi günü Arnavutköy'de Haraççı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Afgan uyruklu 7 şüpheli, 1 İran ve 10 Irak vatandaşı olan 11 kişiyi kaçırıp rehin aldı. Şüpheliler, kaçırdıkları şahısların ailelerine ulaşarak yüklü miktarda fidye istedi. Aileler durumu polise bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Arnavutköy'de bir adres tespit etti. Adrese operasyon düzenlendi. 19 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde yapılan baskında, şüpheliler polise ateş açtı. Polis ekipleriyle şüpheliler arasında çatışma çıktı. Polisin "teslim ol" çağrısına uymayan bir şüpheli, çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

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