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Son dakika haber | Arnavutköy'de silah ve uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | Arnavutköy'de silah ve uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

09.12.2021 09:12
Son dakika haber | Arnavutköy'de silah ve uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ve uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ve uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve silah tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Fiziki ve teknik çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Operasyonda silah ve uyuşturucu satan 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve bir miktar uyuşturucunun da ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Son dakika haber | Arnavutköy'de silah ve uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Arnavutköy, Uyuşturucu, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Arnavutköy'de silah ve uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Arnavutköy'de silah ve uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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