ARNAVUTKÖY'DE SİLAH VE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON 7 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ve uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir operasyonla silah ve uyuşturucu satan 7 kişiyi gözaltına aldı. Çok sayıda silah ve uyuşturucunun da ele geçirildiği operasyon sonrası adliyeye sevk edilen 7 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.