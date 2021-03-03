Arnavutköy'deki suni deri fabrikasında çıkan yangında yaralanan 4 işçiden biri yaşamını yitirdi.

Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde faaliyet gösteren suni deri fabrikasının 1 Mart'ta yağ kazanının patlaması sonucu çıkan yangında 4 işçi yaralandı.

Yaralılardan Erdoğan Kaya, kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.