Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU KAMERADA

27.02.2022 09:30

Son dakika haberi... ARNAVUTKÖY'de, 44 düzensiz göçmenin çatıda yakalandığı operasyon polis kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'de, 44 düzensiz göçmenin çatıda yakalandığı operasyon polis kamerasına yansıdı. Arnavutköy'de geçen Cuma günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, 3 farklı adrese operasyon düzenlenmiş ve 44 kişi gözaltına alınmıştı.

Göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik faaliyetleri deşifre ve önleme amaçlı, Şok evi diye tabir edilen düzensiz göçmenlerin kaldığı adreslere yapılan operasyonlar, polis kamerasına yansıdı. Operasyon sırasında polisi fark ederek çatıya kaçan düzensiz göçmenler, tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin kaldığı evler ise didik didik arandı. Özel Harekat polisinin desteği ile gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 44 düzensiz göçmen ile ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU KAMERADA
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU KAMERADA
Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU KAMERADA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Polis, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika
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