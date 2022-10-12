Son dakika haber... Arnavutköy'deki kavgada 2 kişi yaralandı

Arnavutköy'de iki kağıt toplayıcısı ile bir kişi arasında yaşanan kavgada, biri silahla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İmrahor Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki boş çimenlik alanda alkol alan S.D, yanına gelen kağıt toplayıcıları S.K. ve kardeşi B.K. ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda S.D, başından aldığı darbeyle yaralandı. Kavga sırasında silahla açılan ateş sonucu B.K. de yaralanırken, S.K. ise olay yerinden tabancayla kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu yaralılardan S.D, kavga ettiği şahıslardan birinin silah kabzasıyla başına vurduğunu, boğuşma sırasında ateşlenen silahla da B.K'nin yaralandığını belirtirken, B.K. ise alkol aldığı için münakaşa yaşayıp kavga ettikleri S.D'nin kimin olduğunu bilmediğini silahla kendisine ateş edip sırt ve kasık bölgesinden yaraladığını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan S.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.