Son dakika haber... Arnavutköy'deki kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Arnavutköy'deki kavgada 2 kişi yaralandı

12.10.2022 17:24

Son dakika haberine göre Arnavutköy'de iki kağıt toplayıcısı ile bir kişi arasında yaşanan kavgada, biri silahla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de iki kağıt toplayıcısı ile bir kişi arasında yaşanan kavgada, biri silahla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İmrahor Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki boş çimenlik alanda alkol alan S.D, yanına gelen kağıt toplayıcıları S.K. ve kardeşi B.K. ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda S.D, başından aldığı darbeyle yaralandı. Kavga sırasında silahla açılan ateş sonucu B.K. de yaralanırken, S.K. ise olay yerinden tabancayla kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu yaralılardan S.D, kavga ettiği şahıslardan birinin silah kabzasıyla başına vurduğunu, boğuşma sırasında ateşlenen silahla da B.K'nin yaralandığını belirtirken, B.K. ise alkol aldığı için münakaşa yaşayıp kavga ettikleri S.D'nin kimin olduğunu bilmediğini silahla kendisine ateş edip sırt ve kasık bölgesinden yaraladığını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan S.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Arnavutköy'deki kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Arnavutköy'deki kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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