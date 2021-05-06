Son dakika haber! Arnavutluk Başbakanı Rama ve AB Temsilcisinin basın toplantısına THY arası - Son Dakika

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyoneri Oliver Varhelyi düzenledikleri ortak basın toplantısı sırasında Türk Hava Yollarına ait bir uçağın geçiş yapması sonucu konuşmalarına ara verdiler.

Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyoneri Oliver Varhelyi seçim sonrasında Arnavutluk'a yaptığı resmi bir ziyaret kapsamında ülkeye 145 bin aşı bağışını tanıtmak için Başbakan Edi Rama ile Tiran Rinas Havalimanında bir tören düzenledi.

AB ile Arnavutluk ilişkilerin yanı sıra pandemi ile mücadele kapsamında Arnavutluk'a verilen destekle AB ülkelerinin komşuların yanında olduğunu ifade eden Varhelyi, devamında Arnavutluk'un AB entegrasyon kapsamında bir dizi görüşmeler yapacağını da dile getirdi. Varhelyi ayrıca Arnavutluk'un AB entegrasyonunu destekledikleri ve önemsediklerini de söyledi.

Havalimanın pist bölümünde gerçekleştirilen basın toplantısı sırasında Türk Hava Yolları'na ait bir uçak iniş yapınca Varhelyi konuşmasına ara verdi. Bu arada Rama kendisine dönerek uçağın Türk Hava Yollarına ait olduğunu söyleyince Varhelyi de teyit ederek "evet Türk Hava Yolları" dedi. Uçağın geçişinden sonra basın toplantısı devam etti.

Avrupa Birliği Covid-19 ile mücadele kapsamında Balkan ülkelerine toplamda 650 bin aşı bağışında bulunacak. Bu kapsamda Arnavutluk'a 145 bin aşı bu yılın ağustos ayına kadar verilmesi öngörülüyor. - TİRAN