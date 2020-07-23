Son dakika haber... Arnavutluk milletvekili, "I Love Allah" yazılı maskeyle Meclis oturumuna katıldı - Son Dakika

Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekili Halit Valteri, Genel Kurul toplantısına "I Love Allah" (Allah'ı seviyorum) yazılı maskeyle katıldı.

Milletvekili Valteri'nin, Facebook hesabından bugünkü Genel Kurul çalışmasına ilişkin yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "I Love Allah" yazılı maske taktığı görüldü.

Söz konusu maskeyi taşımasının amacı ve mesajı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Valteri, Allah sevgisinin milletini, aileni ve kendini sevmek anlamına geldiğini söyledi.

Valteri, "Yaşadığımız toplumla münasebetimizde dikkatli ve hakkaniyetli olma ile topluma katkı sunma doğrultusundaki eğitimin başlangıç noktası tam da burasıdır. Allah'ı ??seven ve O'na ibadet eden insanlarla daha iyi bir topluma sahip olacak ve birbirimize saygı duymaya, sevmeye, yardım etmeye daha meyilli olacağız." ifadelerini kullandı.

Valteri'nin maskesi, milletvekili meslektaşlarının yanı sıra gazetecilerin de dikkatini çekti.

Muhalefet kanadında milletvekili olan Valteri, 2019'da Arnavutluk'ta muhalefet partisi Demokrat Parti (PD) milletvekillerinin toplu istifasının ardından göreve gelmişti.