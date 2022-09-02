Son dakika haber! Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkında tutukluluğun devamı kararı - Son Dakika
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Son dakika haber! Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkında tutukluluğun devamı kararı

02.09.2022 14:12
Son dakika haber! Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkında tutukluluğun devamı kararı

Son dakika gündem haberi: Elbasan Asliye Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında tutukluluğun devamına karar verdi.

Elbasan Asliye Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında tutukluluğun devamına karar verdi.

Hakim Elis Dine, Özer'in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve tutukluluğun devamını kararlaştırdı.

Dine, bugünkü kararın Özer'in Türkiye Cumhuriyeti'ne iadesi için alındığını sözlerine ekledi.

Kararın Dıraç Temyiz Mahkemesinde temyize götürülebileceği bildirildi.

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Sevgi Erarslan, müvekkilinin iade süreci için hapiste olacağını kaydederek, kararı temyize götüreceklerini söyledi.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber! Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkında tutukluluğun devamı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkında tutukluluğun devamı kararı - Son Dakika
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