Son dakika haber: (ARŞİV) Rus güçleri Ukraynalıların mahsur kaldığı Mariupol'deki Azovstal sanayi bölgesini defalarca bombalamıştı - Son Dakika
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Son dakika haber: (ARŞİV) Rus güçleri Ukraynalıların mahsur kaldığı Mariupol'deki Azovstal sanayi bölgesini defalarca bombalamıştı

21.04.2022 14:12

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, ülkesinin Rusya'dan Mariupol bölgesindeki Azovstal fabrikasından acil bir tahliye koridorunu açmasını talep ettiğini bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, ülkesinin Rusya'dan Mariupol bölgesindeki Azovstal fabrikasından acil bir tahliye koridorunu açmasını talep ettiğini bildirdi.

Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'dan Mariupol'deki Azovstal fabrikasından acil bir insani koridor açmasını talep ettiğini belirterek "Orada yaklaşık 1000 sivil ve 500 yaralı asker var. Hepsinin bugün Azovstal'dan çıkarılması gerekiyor." dedi.

Vereşçuk, "Dünya liderlerini ve uluslararası toplumu, çabalarını şimdi Azovstal'a odaklamaya çağırıyorum. Şimdi bu, insani çabalar için kilit bir nokta ve önemli bir an." ifadelerini kullandı.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko da Mariupol yakınlarındaki Manguş köyünde yerli halkın, Rus ordusu tarafından 30 metre derinliğinde kazılmış toplu mezarlık bulduğunu söyleyerek Rus güçlerinin, Mariupol şehrinde yaptığı tüm savaş suçlarını toplu mezarlarda sakladığını öne sürdü.

Boyçenko, ayrıca Mariupol'ü terk edenler için Rus ordusunun şehir çevresine bir haftadan uzun süredir "oldukça zorlu bir filtreleme" uygulanan dört filtreleme kampı oluşturduğunu kaydederek Rus güçlerin, Mariupol'ü terk eden erkekleri çok titizlikle, bir kaç kez, bazen günlerce sorguladığını savundu.

Son olarak Rusya, Mariupol'ün tamamen kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Son dakika haber: (ARŞİV) Rus güçleri Ukraynalıların mahsur kaldığı Mariupol'deki Azovstal sanayi bölgesini defalarca bombalamıştı
Son dakika haber: (ARŞİV) Rus güçleri Ukraynalıların mahsur kaldığı Mariupol'deki Azovstal sanayi bölgesini defalarca bombalamıştı
Son dakika haber: (ARŞİV) Rus güçleri Ukraynalıların mahsur kaldığı Mariupol'deki Azovstal sanayi bölgesini defalarca bombalamıştı
Son dakika haber: (ARŞİV) Rus güçleri Ukraynalıların mahsur kaldığı Mariupol'deki Azovstal sanayi bölgesini defalarca bombalamıştı

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Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: (ARŞİV) Rus güçleri Ukraynalıların mahsur kaldığı Mariupol'deki Azovstal sanayi bölgesini defalarca bombalamıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: (ARŞİV) Rus güçleri Ukraynalıların mahsur kaldığı Mariupol'deki Azovstal sanayi bölgesini defalarca bombalamıştı - Son Dakika
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