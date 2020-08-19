Son dakika haber... ART ARDA YANGIN ÇIKAN AYDOS ORMANI'NDA POLİSTEN DENETİM

Son dakika gündem haberi... SON zamanlarda peş peşe yangın çıkan Aydos Ormanı'nda polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

SON zamanlarda peş peşe yangın çıkan Aydos Ormanı'nda polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.Denetim noktaları kuran ekipler, vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyardı. Aydos Ormanı son günlerde peş peşe çıkan yangınlarla gündeme geldi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydos'ta denetimlerini sıklaştırdı. Aydos çevresindeki yollarda denetim noktaları kuran ekipler şüphelendikleri otomobilleri durdurarak kimlik kontrolü ve arama yaptı. Otomobillerinde mangal ekipmanı bulunan kişiler orman çevresinde ateş yakmamaları konusunda uyarıldı. Orman çevresinde devriye gezen polis araçlarından ateş yakılmaması konusunda uyarı anonsu yapıldı. Ormanda ateş yakan kişilere ise bin 392 lira para cezası kesildiği öğrenildi. Ekipler ayrıca Aydos ormanı içerisinde gezerek uyarılarda bulundu. Ormanın içerisinde oturan 3 kişiden 2'sinin maske takmadığını belirleyen ekipleri Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında biner lira para cezası kesti. Polis ekiplerinin denetimlerine devam edeceği öğrenildi. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:31

Kaynak: DHA

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