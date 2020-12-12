Milli takımın madalya alması MERSİN - Mersin 'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalinde Ukrayna şampiyon olurken, Türkiye gümüş, Macaristan ise bronz madalya kazandı.

Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Tecrübeli isim ilk kez 11'de sahaya çıkacak

Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sinyal verdi: Kim istemez ki