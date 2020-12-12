Son dakika haber | Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı (2)
12.12.2020 18:18
Bir son dakika haberine göre Sonuçların ilan edilmesi Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın sevinci Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın Türk bayrağı açması Ödül töreni Milli takımın madalya alması MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalinde...
Sonuçların ilan edilmesi
Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın sevinci
Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın Türk bayrağı açması
Ödül töreni
Milli takımın madalya alması MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finalinde Ukrayna şampiyon olurken, Türkiye gümüş, Macaristan ise bronz madalya kazandı.
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