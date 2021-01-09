Son dakika haber! Artvin'de 200 yıllık gelenek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika

Artvin'de 200 yıldır geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri Korona virüs pandemisi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Artvin Boğacılar Spor Kulübü Kenan Köse, boğa güreşlerinin pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edildiğini hatırlatarak "Bu yıl da eğer güreşler gerçekleşmese birçok boğacı boğasını kestirmek zorunda kalacak. Bu da geleneksel boğa güreşlerine büyük zarar verecek" dedi.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, 400 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğaları büyük özenle bakıyor.

Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri öncesi boğalarını güreşler hazırlayan boğa yetiştiricileri kampa aldıkları boğalarına, sabah yürüyüşü ve koşu ile spor yaptırıyor. Pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.

Boğacıların tek umudu Mayıs ve Temmuz aylarında düzenlenen boğa güreşlerine kadar salgının sona ermesi

Artvin ve ilçelerinde her yıl düzenlen boğa güreşleri, geçtiğimiz yıl Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilmişti. Büyük umutla 2021 yılını bekleyen boğacılar, vakaların artması ve yasakların gelmesinin ardından tedirgin olmaya başlarken, boğacıların tek umudu Mayıs ve Temmuz aylarında düzenlenen boğa güreşlerine kadar salgının sona ermesi.

Artvin Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Kenan Köse, 200 yıllık geleneğin tehlike altında olduğunu ifade ederek, "Bu yıl da boğa güreşleri yapılmazsa bir çok boğacı boğaları kestirmek zorunda kalacak" dedi. Köse yaptığı açıklamada, "Baba mesleği olan hayvancılıkla uğraşıyorum. Aynı zamanda ilimizin geleneksel boğa güreşleriyle de yakından ilgileniyorum. İlk kez 2020 yılında pandemi nedeniyle güreşler düzenlenmedi. Hiçbir şey sağlığımızdan önemli olamaz ama bu durum herkes gibi bizi de oldukça sıkıntıya soktu" diye konuştu.

"Boğalar hırçınlaştı, arena görmek istiyorlar"

Köse, güreşemeyen boğaların hırçınlaşmaya başladığını kaydederek "Boğalarımız açısından oldukça sıkıntılı gecen bir yıl oldu. Bizim boğalarımız bildiğimiz sporcular gibi idman yapmaya, farklı beslenmeye alışmışlar. Bu yılda içeride kalınca fiziki yapıları bozuldu. Hırçınlaştılar arena görmek istiyorlar. Boğalar genellikle danayken büyütülür. Boğacı, boğanın neden hoşlandığın bilir ona göre bakımını yapar. Zaman buldukça dışarıya açıyoruz, hava aldırıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Seviyoruz kaşıyoruz.. Bizim çiftliğimizde irili ufaklı 60 güreş boğası var, 30'u hazır arenaya çıkacak boğalar" şeklinde konuştu.

Boğaların fiyatlarının da diğer boğalara göre yüksek olduğunu da kaydeden Köse "Hayvan fiyatını neredeyse kendi belirliyor. Şampiyon boğanın oğlunun fiyatı normal boğa fiyatından daha değerlidir. 20 binlerden başlar 200 bin liraya kadar değişir" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl güreşleri yapılmazsa birçok boğacı zor durumda kalacak"

"2021 yılında kurallara uyarak güreşleri yapmayı planlıyoruz" diyen Köse, açıklamaları şöyle sürdürdü:

"Yetkililerle bir araya gelerek bir şekilde bu güreşleri yapmayı arzu ediyoruz. Bu senede güreş yapmaksak biz boğacılar oldukça zor durumda kalacağız. Bu 200 yıllık geleneğimiz yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelebilir. 2 bin boğacıdan bu sayı 500 -1000 boğacıya kadar düşebilir. İnsanlar bunu severek yapıyor. Bir yıl o arenaya çıkmak için boğa besleniyor. Geçtiğimiz sene olmadı bu senede olmazsa, önümüzdeki senede meçhul diye düşünürse insanlar maddiyatta buna el vermeyince bekli bu işten vazgeçecekler. Belki de çok sevilen boğalar kesilmek zorunda kalacak. Bir boğanın yılda sahibine 10 bin ile 20 bin lira arası maliyeti var. Köy de yaşıyorsa bu miktar daha da az. Ama şehirde yaşıyorsa bu miktar artar. Zor ve masraflı iş ama biz onlar evladımız gibi sevdiğimiz için yapıyoruz. Yetkililerinde bu serzenişimi görüp bizlere yardım edeceklerini düşünüyorum." - ARTVİN