Son dakika haber! Artvin'de bazı bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Artvin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, meydan ve parklarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Salgının kentte yayılmasını önlemek amacıyla birçok tedbir alındığı vurgulanan açıklamada, "İl merkezinde İnönü Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Şehit Dursun Acar Caddesi, Kültür Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Otobüs Terminali ve Çoruh Parkta tüm vatandaşlarımızın maske takması zorunlu hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Alınan kararlar doğrultusunda, 65 yaş ve üstü vatandaşların 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, 08.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişleri, düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit, cenaze ve dua merasimlerine katılmalarının yasaklandığı aktarıldı.

Ayrıca, 08.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde alışveriş merkezleri ve diğer alışveriş yerlerine girişleri, spor faaliyetlerine seyirci ve sporcu olarak katılmaları da kısıtlandı.

Artvin'de yapılacak düğün ve nişan törenlerinin ise iki saatle sınırlandırıldığı, düğünde gelin ve damat dışındaki kişilerin oynamasının da yasaklandığı aktarıldı.