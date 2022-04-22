Artvin'de iki katlı ev yanarak küle döndü - Son Dakika
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Artvin'de iki katlı ev yanarak küle döndü

22.04.2022 09:18

Artvin'de iki katlı ev yanarak küle döndüARTVİN Artvin'in Yusufeli ilçesinde gece meydana gelen yangında iki katlı ev yanarak kül oldu.

Artvin'de iki katlı ev yanarak küle döndü

ARTVİN Artvin'in Yusufeli ilçesinde gece meydana gelen yangında iki katlı ev yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serindere mahallesinde gece saat 02.00 sıralarında Mustafa Demirci'ye ait evde, sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederken, diğer evlere sıçramadan yangın söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, Mustafa Demirci'ye ait iki katlı ev ve ambar hasar gördü.

Yangın anı ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Artvin'de iki katlı ev yanarak küle döndü
Artvin'de iki katlı ev yanarak küle döndü
Artvin'de iki katlı ev yanarak küle döndü
Artvin'de iki katlı ev yanarak küle döndü
Artvin'de iki katlı ev yanarak küle döndü
Artvin'de iki katlı ev yanarak küle döndü
Artvin'de iki katlı ev yanarak küle döndü
Artvin'de iki katlı ev yanarak küle döndü
Artvin'de iki katlı ev yanarak küle döndü

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de iki katlı ev yanarak küle döndü - Son Dakika


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