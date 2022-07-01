Kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü (5) - Son Dakika
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Kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü (5)

01.07.2022 11:44

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Hopa ilçesi ile Kemalpaşa arasında bulunan Kopmuş mevkisindeki kara yoluna saat 07.45 civarında kaya düştüğünü söyledi.

Kara yolunun, Sarp Sınır Kapısı'na ülkeyi bağlayan ana kara yolu olduğunu ifade eden Doruk, "Bu kaya kopmaları sonucunda da 2 tane tırımız büyük ölçüde zarar gördü, 2 tane de kısmi zarar gören tır var. Bir tane ölü var, Azerbaycan uyruklu bir vatandaşımız vefat etti, 2 tane de yaralımız var. Şu saat itibarıyla yaralılarımızda herhangi bir hayati tehlike yok, hastanemizde takip altındalar." diye konuştu.

Doruk, kara yolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışmaları başlattık. Hem bir taraftan güvenlik önlemleri alıyoruz ilave göçmeler olabilir diye, bir taraftan da yolu açma çalışmalarını başlattık. Karayolları ekiplerimiz çalışıyor, AFAD ekibimiz burada, itfaiye, sivil kurtarma ekiplerimiz de burada. Olası bir duruma karşı tedbirleri aldık, takibini yapıyoruz. İnşallah kısa sürede buradan yolu açıp geçiş vereceğiz kısmi olarak da olsa. Tabii kayalar çok büyük olduğu için bütünüyle hem açma imkanı yok hem de güvenlik nedeniyle de bir süre takip etmemiz lazım, ilave tedbirler almamız lazım. O sebepten kısmi bir geçiş vereceğiz yolda. Daha sonra alınan tedbirlerle yolun trafiğe açılmasını sağlayacağız."

Vali Doruk, kara yolunda en azından küçük araçların geçişinin ne zaman sağlanabileceği ya da alternatif yol olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Tek taraflı açacağız yolu. Şu an burası duble yol durumunda ama bizim tamamımı açma şansımız zaten yok ama tek şeritten yolu açıp bu bölümde tamamını değil de bu bölümde trafiği tek şeritten vereceğiz gidiş-geliş olarak." ifadelerini kullandı.

Yolu çok kısa sürede tek şeritten ulaşıma açmaya çalışacaklarının altını çizen Doruk, "Tabii kayaların niteliğine göre. Şu an başladık, kırma çalışmaları yapılıyor, çok kısa sürede tek şeritten yolu vereceğiz inşallah. Tabii bir saat verme imkanımız yok, bütün en ağır makinelerimiz burada, şu an çalışıyorlar. İnşallah olabilecek en kısa sürede güvenlik tedbirlerini tabii önceleyerek yolu trafiğe açacağız." dedi.

Doruk, iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını, çatlak ve kırıklarının olduğunu dile getirerek, olayın etkisiyle şok geçirenlerin de bulunduğunu anlattı.

Vali Doruk, "Kayalar park halindeki araçların üzerine mi düştü?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Burası biliyorsunuz sürekli trafiğin aktığı bölge, dolayısıyla burada trafik hareketli. Son dönemdeki tır yoğunluğuna bağlı olarak yoğunluk da fazla. Özellikle bu uluslararası gelişmelerden dolayı, Sarp Sınır Kapısı'na çok fazla miktarda ticaretin gelişmesine bağlı fazla tır sevk ediliyor. Bir yoğunluk vardı zaten, her zaman yoğun olan bir yol zaten. Bu döneme mahsus bir şey değil, dolayısıyla hem akan trafik hem duran trafik olabiliyor."

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Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü (5) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü (5) - Son Dakika
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