Son dakika haber... Artvin'de kovid-19 nedeniyle iki yaylaya giriş çıkışlar yasaklandı - Son Dakika

Artvin'in Şavşat ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iki yaylaya giriş, çıkışlar yasaklandı.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ilçeye bağlı Büyükova ve Küçükova yaylarına giriş çıkışlara kısıtlama getirildiği belirtildi.

Hopa ve Şavşat'ta yaşayan vatandaşların ortak kullandığı yaylalarla ilgili yapılan açıklamada, "Şavşat Kaymakamlığımız ve Hopa Kaymakamlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, alınan hıfzısıhha kararları doğrultusunda, Şavşat ilçemiz Büyükova ve Küçükova yaylalarına giriş - çıkışlar, kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, 21 gün süre ile kısıtlanacaktır." İfadelerine yer verildi.