Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

19.04.2022 10:53
Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Artvin'in Şavşat ilçesinde gece çıkan yangında iki ev yanarak kül oldu.

Artvin'in Şavşat ilçesinde gece çıkan yangında iki ev yanarak kül oldu. Yangın sırasında evin içinde bulunan 80 yaşındaki Mustafa Kaya'nın cansız bedenide ulaşılırken, cesedine ulaşılamayan eşi Esma Kaya için arama çalışmaları devam ediyor. Yangında iki büyükbaş hayvan telef olurken, 2 samanlık yanarak kül oldu.

Olay gece saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Taşköprü köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde Mustafa Kaya'ya ait ahşap evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan Hüseyin Kaya'ya ait boş eve sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken vatandaşların yardımıyla yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında evde bulunan Mehmet Kaya yangında hayatını kaybederken, eşi Esma Kaya için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. - ARTVİN

Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Mustafa Kaya, Yangın, Şavşat, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Artvin'de köy evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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