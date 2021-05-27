Son dakika haber... Artvin'de Liselere Giriş Sınavı provası yapıldı - Son Dakika

Artvin'de Liselere Giriş Sınavının (LGS) provası yapıldı.

Öğrencilerin heyecanını azaltıp gerçeğe yakın ortamda sınav deneyimi yaşatmak amacıyla, 6 Haziran'da yapılacak LGS öncesi Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan deneme sınavında il genelindeki 8. sınıf öğrencileri dağıtılan kitapçıktaki soruları cevaplandırdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, sınav öncesi Yeni Mahalle Orta Okulunu ziyaret ederek deneme sınavına girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Acar, LGS'nin provası niteliğinde gerçekleştirdikleri deneme sınavının gerçeğe yakın ortamda yapıldığının söyledi.

Soruların il genelindeki tecrübeli öğretmenlerce hazırlanarak Artvin Ölçme Değerlendirme Merkezince soru kitapçığı haline getirildiğini kaydeden Acar, bu kapsamda deneme sınavı için 1356 adet sözel oturum, 1356 adet de sayısal oturum olmak üzere toplam 2 bin 712 adet kitapçığın hazırlandığını söyledi

Acar, "Uygulanış ve içerik bakımından gerçek sınava yakın olan bu deneme sınavı ile ilimiz genelinde tüm ortaokullarımızda 8. sınıf öğrencilerimiz sınav anında zamanı verimli kullanma, soru çözme tekniklerini ve sınav heyecanlarını kontrol altına almayı öğrenecekleri bir deneyimi yaşayacaklar." dedi.