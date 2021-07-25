Son dakika haber: Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (6) - Son Dakika

Son dakika haber: Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır; 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı (6)
25.07.2021 16:56
Son dakika haberler... BAKAN SOYLU, MURGUL'DAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılarak kaybolan Serdar Yiğit'i arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.
BAKAN SOYLU, MURGUL'DA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılarak kaybolan Serdar Yiğit'i arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede incelemelerde bulundu. AFAD, JAK ve AKUT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu, aile ile görüştü. Ekiplerin selin sürüklediği ağaç ve odunlarla kaplı Murgul Çayı'nda zorlu arama çalışmaları sürüyor.
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