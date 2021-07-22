Son dakika haber... Artvin'de sel ve heyelan...Arhavi deresi taştı - Son Dakika

Sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

İlçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı, çok sayıda köye ise heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.

Artvin 'de sel ve heyelan... Arhavi deresi taştı

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