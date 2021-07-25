Son dakika haber: Artvin'de selin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Artvin'de meydana gelen sel felaketinde Murgul ilçesinde kaybolan vatandaşı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bölgede 45 bin 926 adet ikram malzemesi, 163 bin 627 adet su ve 2 bin 500 kumanya dağıtımı yapıldığını bildiren AFAD, sel mağduru vatandaşlara sıcak öğle ve akşam yemeği de verildiğini belirtti.

Artvin'de aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde Murgul ilçesinde kayıp bir vatandaşı arama çalışmaları 48'i dalgıç 137 arama kurtarma personeli ile devam ederken, bölgede AFAD, JAK, Polis, Jandarma, Kızılay ve STK ekiplerinden oluşan bin 392 personel ve 440 araç görev yapıyor. Sel bölgesinde 120 AFAD gönüllüsü de çalışmalara destek veriyor. Ayrıca Kars, Ardahan, Gümüşhane, Sivas, Elazığ, Amasya ve Erzincan İl Özel İdareleri ile Rize, Hemşin, İkizdere, Derepazarı, Pazar, Trabzon, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Van, Giresun, Samsun, Sivas, Kars belediyeleri ve DSİ tarafından bölgeye 438 personel ve 170 araç sevk edildi. 112 Sağlık ve UMKE kurtarma ekiplerinden 15 personel ve 5 araç da çalışmalara aktif olarak katılıyor. AFAD tarafından ise bölgeye 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle Artvin'in Arhavi ilçesinde 6, Murgul ilçesinde 9 vatandaş mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı. Arhavi ilçesinde yaklaşık 466 vatandaş tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildi. Olası barınma ihtiyacı için Arhavi KYK Yurdu tedbir amaçlı olarak hazır hale getirildi. Rize'nin Fındıklı ilçesinde de 4 vatandaş tahliye edilerek güvenli bölgelere yönlendirildi. Barınma çalışmaları kapsamında 19 aileye barınma hizmeti verilirken, bir aile halen öğrenci yurdunda kalıyor. İl dışından gelip çalışmalara katılan 933 personelin de devlet yurtlarında barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Arhavi Devlet Hastanesine başvuran 5 hastadan 3'ü de taburcu edildi.

Selden yoğun olarak etkilenen bölgede 45 bin 926 adet ikram malzemesi, 163 bin 627 adet su ve 2 bin 500 kumanya dağıtımı yapıldı. 24 Temmuz tarihi itibarıyla 23 bin 170 kişilik sıcak öğle ve akşam yemeği hizmeti veriliyor. Ana su deposuna 13 içme suyu tankeri ile su verilirken, 2 tanker daha bölgeye sevk edildi.

Haberleşme çalışmaları kapsamında haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu sevk edildi. 80 trafonun arızalı olduğu ve 4 bin 289 aboneye enerji verilemediği tespit edilen Arhavi ilçesinde 10 ekipten oluşan 30 personel ile çalışmalar devam ettiriliyor.

Arhavi-Ortacalar yolunun 1. ve 5. kilometreleri arasının trafiğe açılabilmesi amacıyla 14 iş makinası ve 24 personel ile çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ayrıca güvenlik ve trafik çalışmaları çerçevesinde bölge genelindeki karayolları ve özel idare yol ağında trafik akışı emniyet ve jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlanıyor.

Meteorolojinin 22 Temmuz tarihli saat 06.00 verilerine göre Hopa ilçesine 83 kilogram, Arhavi ilçesine 74 kilogram, Fındıklı ilçesine 79,6 kilogram, Çamlıhemşin ilçesine 64,9 kilogram ve Ardeşen Yeşiltepe'ye 64 kilogram yağış düştüğü açıklanmıştı. - ANKARA